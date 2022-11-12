В Черном море стало больше российских кораблей с "Калибрами"

Во вражеской корабельной группировке в Черном море, состоящей из 21 корабля.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

На боевом дежурстве – два надводных ракетоносителя. Общее количество готовых к применению «Калибров» – 16.

Враг очевидно настроен продолжать практику ракетных и дроновых ударов, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры.

«Будьте внимательны и сознательны, не пренебрегайте правилами безопасности, тщательно проверяйте информацию, относитесь к ней критически, а к ограничениям в рамках военного положения – с пониманием. Соблюдайте установленный порядок и алгоритмы действий по сигналам тревог, оставляйте панику врагу и доверяйте Силам обороны.

Все будет Украина!», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия концентрирует силы для повторения массированных ударов по Украине, в том числе по инфраструктуре.

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