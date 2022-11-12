В "ДНР" конфліктують "мобіки" та чеченці, доходить до поранень - Генштаб

Один з інцидентів стався у Макіївці.

В російській армії складається напружені відносини між військовослужбовцями. На тимчасово окупованій території Донецької області конфлікт призвів до поранення трьох осіб.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 12 листопада.

Зазначається, що інцидент стався у місті Макіївка. Сутички спалахнули між "мобіками" та чеченцями.

"На тимчасово окупованій території Донецької області залишаються напруженими взаємини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з території Чеченської республіки", - йдеться у зведенні Генштабу.

Як повідомлялося, перед втечею з Херсона окупанти грабували місцеве населення. Рашисти крали побутову техніку, меблі і навіть старі матраци та склопакети.

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