В "ДНР" конфліктують "мобіки" та чеченці, доходить до поранень - Генштаб

Один з інцидентів стався у Макіївці.
В російській армії складається напружені відносини між військовослужбовцями. На тимчасово окупованій території Донецької області конфлікт призвів до поранення трьох осіб.
Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 12 листопада.
Зазначається, що інцидент стався у місті Макіївка. Сутички спалахнули між "мобіками" та чеченцями.
"На тимчасово окупованій території Донецької області залишаються напруженими взаємини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з території Чеченської республіки", - йдеться у зведенні Генштабу.
Як повідомлялося, перед втечею з Херсона окупанти грабували місцеве населення. Рашисти крали побутову техніку, меблі і навіть старі матраци та склопакети.
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