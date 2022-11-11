Вывозили все, даже стеклопакеты и старые больничные матрасы: как россияне мародерили в Херсоне перед бегством

Оккупанты воровали в Херсоне все, что могли унести с собой, забирали даже больничный хлам.

Перед бегством из Херсона оккупанты грабили у местного население. Рашисты воровали бытовую технику, мебель и даже старые матрасы и стеклопакеты.

Об этом в интервью ТСН рассказал херсонский журналист Константин Рыженко.

"Вывезли все так, что в некоторых местах срезали стеклопакеты из окон. Холодильники, офисные стулья, даже такие очень дешевые стулья вывезли. Их было много. Вывезли из госпиталя, мне рассказали медики, было 50 списанных матрасов, которых фактически нужно было выбросить, их тоже забрали", - рассказал он.

Армия РФ мародерит и грабит в Украине

Российские военные во время полномасштабной войны против Украины опозорились в частности мародерством и ограблением украинцев. Оккупанты массово воруют имущество мирных жителей.

Российские оккупанты грабили и в украинском Херсоне. Захватчики воровали в городе унитазы, разграбили гостиницы и государственные органы власти. Также российские мародеры украли у украинцев даже детский поезд.

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