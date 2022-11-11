Россияне планировали неделю воевать за Херсон: Арестович объяснил, почему в оккупантов "посыпался" фронт

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне планировали еще неделю воевать за Херсон, однако что-то пошло не по плану.

Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Как говорил министр обороны Резников, россияне в Херсоне еще должны были неделю сопротивляться и эвакуироваться. Но произошло несколько интересных событий. Это когда-то установят историки. Но произошло две вещи. Первая — это обвал Антоновского моста. Этот взрыв, который показали россияне — это попадание HIMARS в колонну и похоже в автомобиль с боеприпасами, потому что взрыв был очень сильный, или сдетонировала и взрывчатка, которую они планировали взорвать, когда все отойдут. Далее возникает интересная цепь событий – обваливается Киселевка. Оккупанты то ли узнали, что моста уже нет и нужно бежать, то ли мобилизованные не выдержали, может были и другие причины. И тогда наши сразу пробрались в Чернобаевку и на окраины Херсона. Только представьте, что происходило в Херсоне среди россиян: ВСУ на окраинах, Антоновский мост подорван, уничтожена понтонная переправа и основная масса войск убегает через дамбу Новой Каховки своим ходом", - рассказал Арестович.

Освобождение украинского Херсона

Российские оккупанты захватили Херсон еще в начале полномасштабного вторжения. Украинцы пытались сопротивляться и выходили на центральные улицы с государственными флагами, однако россияне часто угрожали оружием и даже стреляли.

11 ноября украинские защитники вошли в Херсон. Местные жители радуются возвращению в Украину и устраивают массовые гуляния прямо посреди улицы. Люди также выходят с государственными флагами на улицы, чтобы поздравить украинских освободителей.

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