Експерт прогнозує “ізраїльський варіант” співіснування з РФ після війни: що це означає

Україні варто перейняти досвід Ізраїлю, щоб убезпечити свою територію від ймовірних обстрілів з боку Російської Федерації навіть після того, як російські війська будуть розгромлені та буде завершено активні бойові дії.

Таку думку висловив у своєму відеоблозі військовий експерт Олег Жданов.

“До того часу, поки існуватиме путінський режим ми, будемо прифронтовою державою. Після розгрому російських військ активна фаза бойових дій може бути закінчена, але такі обстріли, які відбуваються тепер у Сумській та Чернігівській областях, можуть тривати ще довго. Тому ізраїльський варіант цілком прийнятний”, - вважає він.

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Окрім того, у разі таких обстрілів існує варіант із зверненням до ООН, яка буде зобов’язана надіслати миротворчу місію — війська ООН, які будуть вишикувані на кордоні. Експерт нагадав, що такий варіант тепер застосовують, щоб розділити ворогуючі сторони Північного Кіпру та решти території цього острова.

“У будь-якому випадку за основу треба брати ситуацію, як в Ізраїлі - відповідно озброюватися, укріплювати прикордонні райони, створювати систему на кшталт “залізного купола”, щоб розставити [засоби ППО] вздовж кордону і перехоплювати все, що летить в наш бік на висоту до 100 км, щоб навіть балістичними ракетами не можна було вдарити по нашій території”, - резюмував Олег Жданов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що після закінчення війни для України найголовнішим пріоритетом залишиться безпека.

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