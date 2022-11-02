Зеленський назвав "пріоритет номер один" для України після війни

Українцям треба убезпечити себе на кордонах, у повітря, на суші та на воді, наголосив він.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після закінчення війни для України найголовнішим пріоритетом залишиться безпека. Стосується це й інших країн, які колись постраждали від дій агресорки Росії.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю чеському телебаченню.

"Після цієї війни особливо предметно всі будуть ставитися до безпеки. Я вважаю, що безпека буде пріоритетом номер один. Ми розіб'ємо Росію на нашій землі, але це не значить, що не повернеться через 10-20 років. Хочеться вірити, що вони змінять своє відношення до світу і до свого суспільства", - наголосив Зеленський.

За його словами, українцям треба убезпечити себе на кордонах, у повітря, на суші та на воді.

Зеленський також зауважив, що запропонував прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалу створити оборонні відносини між країнами. Це допоможе створити надійну оборонну систему для майбутніх поколінь, наголосив президент України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до переговорів України та Росії має бути вихід окупаційних військ з нашої території. За його словами, сьогодні Україна не готова говорити ні з диктатором Путіним, ні з російським режимом загалом, який не поважає суверенітет та свободу.

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