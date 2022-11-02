Зеленский назвал "приоритет номер один" для Украины после войны

Украинцам нужно обезопасить себя на границах, в воздухе, на суше и на воде, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны для Украины главным приоритетом останется безопасность. Касается это и других стран, когда-то пострадавших от действий агрессора России.

Об этом глава государства сказал в интервью чешскому телевидению.

"После этой войны особенно предметно все будут относиться к безопасности. Я считаю, что безопасность будет приоритетом номер один. Мы разобьем Россию на нашей земле, но это не значит, что не вернется через 10-20 лет. Хочется верить, что они изменят свое отношение к миру и к своему обществу", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинцам нужно обезопасить себя на границах, в воздухе, на суше и на воде.

Зеленский также отметил, что предложил премьер-министру Чехии Петру Фиалу создать оборонительные отношения между странами. Это поможет создать надежную оборонную систему для будущих поколений, подчеркнул президент Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к переговорам Украины и России должен быть выход оккупационных войск на нашей территории. По его словам, сегодня Украина не готова говорить ни с диктатором Путиным, ни с российским режимом в целом, который не уважает суверенитет и свободу.

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