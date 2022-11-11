Литовський народ зібрав на "подарунок" для Путіна – морський дрон за 250 тисяч доларів

Литовці самі оберуть ім’я дрону, який профінансували.

У Литві зібрано 250 тисяч доларів у межах оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи зі створення флоту морських безпілотників.

Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас у Twitter.

Тапінас раніше збирав кошти на дрон "Байрактар" для України.

President @ZelenskyyUa launched initiative to fundraise army of 100 naval drones to defend Ukrainian cities and hit at ruzzian ships at Black Sea.



Lithuanian people fundraised a gift for putin and join this army with $250 000 to buy first such drone!



Happy bday, m@&@%*er! — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 11, 2022

"Литовський народ зібрав подарунок для Путіна і приєднався до цієї армії, зібравши 250 тисяч доларів на купівлю першого такого безпілотника! Усього найгіршого, ***!" – написав журналіст.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що кошти передадуть через фандрейзингову платформу United24, а литовці самі оберуть ім’я дрону, який профінансували.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оголосив про початок збору коштів для флоту морських дронів. Він повідомив, що Україна продовжує збір коштів на флот морських дронів. Другий з них хочуть назвати "Сімферополь".

Тим часом, в Україні планується не лише виробництво знаменитих безпілотників, а й науково-технічна частина.

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