Помста Путіна: братів і сестру Байдена більше не пускатимуть до Росії

У п’ятницю, 11 листопада, кремлівський режим оголосив, що забороняє в’їзд до Росії 200 американцям, серед яких - члени родини президента США Байдена: двоє його братів і сестра. Безглузде рішення Кремль мотивував "відповіддю на санкції США".

Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ з посиланням на заяву МЗС РФ.

У повідомленні йдеться, що таке рішення було прийнято “у відповідь на дедалі численніші санкції адміністрації Джо Байдена не тільки проти російських посадовців, але й проти всіх, хто з тих чи інших причин не подобається Вашингтону”.

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Серед осіб, яким заборонили в'їзд до Росії, - двоє братів американського президента Джеймс Браян Байден і Френсіс Вільям Байден, а також їхня сестра Валері Байден Оуенс.

До списку також увійшли незалежний сенатор від Вермонту Берні Сандерс, один із найжорсткіших критиків російського вторгнення, а також політичні діячі та члени адміністрації президента Байдена, зокрема речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Росія звинувачує всіх цих людей у “причетності до просування русофобської кампанії та підтримці київського режиму”.

Наприкінці червня Росія оголосила, що забороняє в'їзд на свою територію дружині та доньці президента США після того, як уряд Вашингтона запровадив санкції проти членів родини Володимира Путіна, зокрема двох його доньок, і самого російського диктатора. Самому Байдену вже давно заборонено в'їзд до Росії.

Нагадаємо, 15 березня МЗС Російської Федерації опублікувало перелік із 13 посадовців США, яким заборонено в'їзд до країни та рахунки яких у російських банках, буцімто, заблоковано. Водночас у відомстві Лаврова припустилися помилки в офіційному написанні прізвища американського президента Джо Байдена.

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