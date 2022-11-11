ЗСУ на півдні України затрофеїли вертоліт: відео

Українські захисники показали відео з вертольотом.
Українські захисники під час контрнаступу на півдні України затрофеїли вертоліт Мі-8.
Відео на своєму телеграм-каналі опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
На відео бійці 1-го батальйону 28-ї бригади на Херсонщині повернули покинутий росіянами гелікоптер Мі-8. Цей вертоліт могли раніше захопити росіяни на початку повномасштабного наступу.
"Я не знаю, хто "віджимає" танки чи щось таке, але ми "віджали" вертоліт", - каже на відео український захисник.
Контрнаступ на півдні України
Українські військові влітку повідомили про початок контрнаступу на півдні України. Наші воїни знищували логістичні ланцюжки російських окупантів.
9 листопада міністр оборони РФ Шойгу повідомив, що агресор виводить свої війська з правого берега Херсонської області. 11 листопада українські захисники увійшли до Херсона, який був окупований ще на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року.
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що після звільнення Херсона ЗСУ не зупинятимуться і продовжать деокуповувати українські території.
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