ЗСУ на півдні України затрофеїли вертоліт: відео

Українські захисники під час контрнаступу на півдні України затрофеїли вертоліт Мі-8.

Відео на своєму телеграм-каналі опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

На відео бійці 1-го батальйону 28-ї бригади на Херсонщині повернули покинутий росіянами гелікоптер Мі-8. Цей вертоліт могли раніше захопити росіяни на початку повномасштабного наступу.

"Я не знаю, хто "віджимає" танки чи щось таке, але ми "віджали" вертоліт", - каже на відео український захисник.