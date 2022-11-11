В Україні у шістьох областях вимикатимуть електрику: скільки та де не буде світла

В Україні у суботу, 12 листопада, у шістьох областях вимикатимуть електрику. Світла не буде м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Планові відключення діятимуть від 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. У інших областях України відключення не прогнозуються.

"Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання!", - йдеться у повідомленні.

Ракетний обстріл енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Окупанти знищують наші підстанції та ТЕЦ. Останній масований ракетний удар був 31 жовтня. Тоді Росія випустила по Україні 55 ракет, з яких 45 вдалось збити.

Українська розвідка вважає, що ракетний терор триватиме. Мета росіян - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.

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