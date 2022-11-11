Заклади, які працюють під час відключень світла: в Україні запустили корисну мапу

На мапу можна додати інформацію про роботу свого бізнесу.

Сайт "ЛУН місто" запустив інтерактивну мапу України з закладами, які мають автономне живлення і працюють під час відключень світла. Там позначені кав’ярні, коворкінги, магазини, заправки, аптеки, поштові відділення та інше.

Мапа доступна на сайті та в застосунку, вона постійно оновлюється.

Якщо ви хочете додати інформацію про роботу свого бізнесу на мапу, заповніть анкету за посиланням. Представники мережевого бізнесу можуть звертатися на пошту: misto@lun.ua.

Нагадаємо, у семи областях України 11 листопада застосовано аварійні вимкнення світла. Вони пов'язані з черговою російською атакою на енергетичну інфраструктуру. В усіх інших регіонах діють планові вимкнення світла.

Фото: misto.lun.ua

Корисні поради, аби не спалити проводку і щитові під час увімкнення світла

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