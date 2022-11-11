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У Харкові на невідомому вибуховому пристрої підірвалися діти

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1978
Час на прочитання
1 хв
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У Харкові на невідомому вибуховому пристрої підірвалися діти

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Невідомий предмет підлітки знайшли у кущах.

У п'ятницю, 11 листопада, у Салтівському районі Харкова на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє дітей. Їх шпиталізували до лікарні.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

За його словами, постраждали хлопці, яким 12 і 15 років. Невідомий предмет, який здетонував, вони знайшли у кущах біля дому. Внаслідок вибуху школярі отримали осколкові поранення.

Синєгубов наголосив на тому, що в області досі зберігається висока мінна небезпека.

"У жодному разі не можна чіпати невідомі предмети. У випадку виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102", - йдеться у повдомленні керівника області. 

Як повідомлялося, у Харківській області біля села Погонівка Ізюмського району на міні підірвався трактор, що працював у полі. Тракторист отримав поранення. 

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Перегляди
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