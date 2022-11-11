Відмазки Кремля: чому Путін не їде на G20

Диктатор не буде присутній на заході навіть онлайн.

Російський президент-диктатор Володимир Путін не візьме участь у саміт G20, бо, мовляв, мусить перебувати на територї РФ.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМП.

За його словами, рішення не їхати на саміт "Великої двадцятки" було саме рішенням Путіна. Крім того, "фюрер" навіть не виступатиме онлайн на заході.

"Це пов'язано з його графіком та необхідністю перебування в Росії", - наголосив Пєсков.

Саміт G20 і Путін

В Індонезії повідомляли, що Путін планує відвідати саміт G20. Згодом диктатор і сам висловився, що може особисто приїхати на Балі. Диктатор запевнив, що Росія точно буде представлена на саміті "Великої двадцятки" "на високому рівні".

Втім, 9 листопада видання Bloomberg повідомило, що очільник Кремля на Балі не вирушить. Причиною такого рішення називають те, що західні лідери можуть показово уникати кремлівського диктатора.

Вже наступного дня Дмитро Пєсков заявив, що російську делегацію очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Тим часом політична аналітикиня Ольга Курносова вважає, що Путін боїться, а тому не їде на Балі. За її словами, він турбується про свою безпеку та вважає, що на зустрічі його можуть вбити.

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