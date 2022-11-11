Отмазки Кремля: почему Путин не едет на G20

Диктатор не будет присутствовать на мероприятии даже онлайн.

Российский президент-диктатор Владимир Путин не примет участие в саммите G20, потому что, мол, должен находиться на территории РФ.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские ОМП.

По его словам, решение не ехать на саммит "Большой двадцатки" было именно решением Путина. Кроме того, "фюрер" даже не будет выступать онлайн на мероприятии.

"Это связано с его графиком и необходимостью пребывания в России", – подчеркнул Песков.

Саммит G20 и Путин

В Индонезии сообщалось, что Путин планирует посетить саммит G20. Впоследствии диктатор и сам выразился, что может лично приехать на Бали. Диктатор заверил, что Россия точно будет представлена на саммите "Большой двадцатки" "на высоком уровне".

Впрочем, 9 ноября издание Bloomberg сообщило, что глава Кремля на Бали не отправится. Причиной такого решения называют то, что западные лидеры могут избегать кремлевского диктатора.

На следующий день Дмитрий Песков заявил, что российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Тем временем политическая аналитика Ольга Курносова считает, что Путин боится, а потому не едет на Бали. По ее словам, он заботится о своей безопасности и считает, что на встрече его могут убить.

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