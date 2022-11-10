У Кремлі визначилися, хто поїде на саміт G20

Замість очільника Кремля країну-агресорку на G20 представлятиме Лавров.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що Володимир Путін не поїде на саміт лідерів G20, який відбудеться на Балі.
Про це повідомили пропагандистські росЗМІ.
"Володимир Путін не поїде на саміт G20 на Балі, російську делегацію очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров", - заявив Пєсков 10 листопада.
Варто зазначити, що раніше про те, що Путін вирішив не їхати на Балі писали західні ЗМІ. Зокрема, там зазначали, що тим самим у Кремлі бажають уникнути потенційної конфронтації з іншими світовими лідерами, включно з президентом США Джо Байденом, який назвав Путіна "військовим злочинцем".
Натомість президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у G20. Так, речник президента України Сергій Никифоров заявив, що найімовірніше, йтиметься про онлайн-формат.
"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав Никифоров.
Нагадаємо, саміт G20 відбудеться 15-16 листопада на острові Балі в Індонезії.
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