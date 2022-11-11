На Харківщині на міні підірвався трактор у полі: водій отримав поранення

В регіоні тривають роботи з розмінування.
У Харківській області біля села Погонівка Барвінківської громади Ізюмського району на міні підірвався трактор, що працював у полі. Тракторист отримав поранення.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, мінна небезпека в області дуже висока. В регіоні тривають роботи з гуманітарного розмінування. За добу знешкоджено 412 вибухонебезпечних предметів.
Протягом минулої доби, 10 листопада, російські окупанти продовжили обстрілювати населених пунктів Харківщини, що вздовж державного кордону з агресоркою Росією. Росіяни з мінометів, реактивної та ствольної артилерії ворог обстрілюли міста і села Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Зазначається, що у Куп'янському районі з пораненням госпіталізований 42-річний чоловік. Крім того, чоловік 76 років звернувся до медиків з пораненням отриманим напередодні.
"Наші військові на лінії зіткнення тримають позиції та продовжують вести бої з окупантами", - повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області після того, як була оголошена повітряна тривога. За попередньою інформацією, жертв немає.
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