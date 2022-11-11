ВСУ на юге Украины затрофеили вертолет: видео

Украинские защитники во время контрнаступления на юге Украины затрофеили вертолет Ми-8.

Видео на своем телеграмм-канале опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Н видео бойцы 1-го батальона 28-й бригады на Херсонщине вернули брошенный россиянами вертолет Ми-8. Этот вертолет могли раньше захватить россияне в начале полномасштабного наступления.

"Я не знаю, кто "отжимает" танки или что-нибудь такое, но мы "отжали" вертолет", — говорит на видео украинский защитник.

Контрнаступление на юге Украины

Украинские военные летом сообщили о начале контрнаступления на юге Украины. Наши воины уничтожали логистические цепочки оккупантов.

9 ноября министр обороны РФ Шойгу сообщил, что агрессор выводит свои войска с правого берега Херсонской области. 11 ноября украинские защитники вошли в Херсон, который был оккупирован еще в начале полномасштабного вторжения, в марте 2022 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что после освобождения Херсона ВСУ не будут останавливаться и продолжат деоккупировать украинские территории.

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