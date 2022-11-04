Війна в Україні та західні санкції доб'ють економіку Росії – Reuters

Витрати на мобілізацію Росії та вплив західних санкцій можуть призвести до провалу в прогнозах уряду щодо бюджету та виснаження резервів Москви до найнижчого рівня за останні роки.

Про це пише Reuters із посиланням на розрахунки аналітиків.

За даними видання, такий удар по фінансах створить ще більше навантаження на ресурси Кремля, оскільки президент РФ Володимир Путін прагне й надалі фінансувати війну та готується до можливого переобрання 2024 року. Після восьми місяців війни РФ склала бюджет на 2023 рік, у якому не враховуються витрати на нещодавній призов 300 000 резервістів і оголошену анексію чотирьох українських областей.

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Хоча спочатку російська економіка відносно добре витримала хвилі накладених на неї західних санкцій, їхній вплив починає проявлятись – якщо не в оцінках уряду, то в оцінках аналітиків.

"Макроекономічний прогноз, на якому ґрунтується бюджет, був розрахований до мобілізації, – сказала експертка Олександра Сусліна. – Він не враховує нових санкцій і, отже, не відбиває реальності".

Згідно з офіційними російськими прогнозами, ВВП наступного року впаде на 0,8%, тоді як опитування аналітиків, проведене агентством, прогнозує скорочення економіки на 2,5%. Світовий банк очікує на скорочення на 3,6%.

Мінфін Росії очікує, що дефіцит бюджету наступного року майже подвоїться порівняно з цим роком і становитиме 3 трлн рублів, або 2% ВВП. Аналітики держбанку ВТБ прогнозують розрив у ще більшому розмірі 4–4,5 трлн рублів.

Раніше повідомлялося, що вторгнення до України повернуло російську економіку на чотири роки назад за один квартал після нападу. Нові ризики для економіки РФ створює і протистояння щодо поставок енергоносіїв до Європи.

Нагадаємо, у Росії стався дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше від минулого століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам. Сама Росія відмовляється визнати дефолт і заявляє, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки. Згодом влада оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі $40 мільярдів у рублях, критикуючи "форсмажорну" ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

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