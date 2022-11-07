Постачання нафти з Росії сягнули п'ятимісячного максимуму: причина

Минулого тижня морські постачання російської сирої нафти підскочили до п’ятимісячного максимуму.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що залишається все менше часу для суден, які залишають порти Балтії та Арктики, щоб досягти пунктів призначення до того, як почнуть діяти санкції Європейського Союзу.

Вантажопотік підскочив до 3,6 млн барелів на добу. Це є найвищим показником від початку червня, в той час як менш волатильний середній показник за чотири тижні також зріс, досягнувши максимуму з серпня.

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Велика Британія наслідувала приклад ЄС, заборонивши своїм компаніям надавати страхування та інші послуги суднам, що перевозять російську сиру нафту, якщо тільки вантаж не купується за ціною, нижчою від обмеження, встановленого "Великою сімкою". Цей крок, як і заборона ЄС, набуде чинності 5 грудня. Наголошується, що саме Лондон є важливим страховим ринком для транспортування нафти.

За інформацією видання, найбільший ажіотаж спостерігається в арктичному терміналі Мурманська.

"З Мурманська суднам потрібно більше часу, щоб досягти пунктів призначення в Азії, ніж із терміналів на Балтиці або в Чорному морі, і цей стрибок може відображати прагнення доставити обсяги до того, як санкції ЄС не дозволять суднам перевозити російську нафту і заборонять надавати страхові та інші послуги решті флоту", – зазначають журналісти.

Крім того, кораблі, що залишають російські порти, стали "більш обережні" і не повідомляють про кінцевий порт вивантаження.

Зокрема, відбулося велике зростання кількості суден, які вказують своїм наступним пунктом призначення Порт-Саїд або Суецький канал. Вони можуть прямувати до Індії.

Танкери, які зараз завантажуються в Приморську чи Усть-Лузі, навряд чи досягнуть розвантажувальних терміналів у Китаї чи Індії до того, як почне діяти заборона ЄС.

Вантаж сирої нафти з арктичного порту Мурманська, що прямує до Китаю через Північний морський шлях уздовж арктичного узбережжя Росії, пройшов через Берингову протоку вихідними, але навряд чи це стане основним маршрутом для постчань через відсутність відповідних суден. Крім того, крига може зробити його непридатним для використання протягом кількох наступних місяців.

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" та Австралія домовилися про максимальну ціну на російську нафту.

Проте РФ намагається зберегти експорт нафти. Низка світових компаній формують "тіньовий флот" для перевезень російської нафти в умовах санкцій.

Водночас, у Bloomberg впевнені, що Росія не може знайти нові ринки, куди буде продавати свою нафту, коли набере чинності заборона постачання нафти морським шляхом.

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