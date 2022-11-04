Британія вводить додаткові обмеження на закупівлю російської нафти

Нове обмеження дозволить зменшити потік грошей, які Путін спрямовує на війну проти України

Велика Британія введе заборону користуватись послугами її компаній іншим країнам, які захочуть це зробити для транспортування російської нафти, якщо вона буде куплена за ціною вище, ніж буде обмежено західними урядами.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра фінансів Сполученого Королівства Джеремі Ганта.

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«Ми заборонили імпорт російської нафти до Сполученого Королівства і досягаємо значного прогресу в його повному припиненні», - сказав він.

Він зазначив, що нове обмеження необхідне, щоб російська влада отримувала якомога менше коштів, якими вона фінансує війну проти України.

Заборона стосуватиметься послуг зі страхування, брокерських оформлень та доставки і почне діяти 5 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" та Австралія домовилися про максимальну ціну на російську нафту.

Також ми інформували, що Росія не може знайти нові ринки, куди буде продавати свою нафту.