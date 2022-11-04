Великобритания вводит дополнительные ограничения на закупку российской нефти

Новое ограничение позволит снизить поток денег, которые Путин направляет на войну против Украины

Великобритания введет запрет на использование услуг ее компаний другим странам, которые захотят это сделать для транспортировки российской нефти, если она будет куплена по цене выше, чем будет ограничена западными правительствами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Соединенного Королевства Джереми Ганта.

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"Мы запретили импорт российской нефти в Соединенное Королевство и достигаем значительного прогресса в его полном прекращении", — сказал он.

Он отметил, что новое ограничение необходимо, чтобы российские власти получали как можно меньше средств, которыми они финансируют войну против Украины.

Запрет будет касаться услуг по страхованию, брокерским оформлениям и доставке и начнет действовать 5 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" и Австралия договорились о максимальной цене на российскую нефть.

Также мы информировали, что Россия не может найти новые рынки, куда будут продавать свою нефть.