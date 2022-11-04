В пятницу утром Twitter начнет увольнение сотрудников — Reuters

В компании назвали ряд увольнений становлением на "здоровый путь"

Компания Twitter в пятницу проведет сокращение штата работников, о решении уволить того или иного сотрудника будет объявлено до 9 утра по тихоокеанскому времени.

Об этом сообщает издание Reuters, со ссылкой на соответствующее письмо от компании.

В письме указывается, что офисы компании будут временно закрыты, а доступ ко всем бейджам будет приостановлен, чтобы "помочь обеспечить безопасность каждого сотрудника, а также систем Twitter и клиентов".

Также в письме Twitter указывается, что целью сокращения является цель поставить компанию на "здоровый путь".

"Мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы в пятницу", — говорится в письме.

Напомним, ранее новый владелец Twitter Илон Маск приказал провести сокращение по всей компании, причем некоторые команды будут сокращены больше других.

Кроме того, мы ранее информировали, что Илон Маск заявил, что приобрел Twitter, поскольку хочет создать цифровую платформу для обсуждения широкого спектра мнений.