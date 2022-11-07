Поставки нефти из России достигли пятимесячного максимума: причина

Суда пытаются вывезти как можно больше нефти до введения в действие мощных ограничений ЕС и "Большой семерки".

На прошлой неделе морские поставки российской сырой нефти подскочили до пятимесячного максимума.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что остается все меньше времени для судов, покидающих порты Балтии и Арктики, чтобы достичь пунктов назначения до того, как начнут действовать санкции Европейского Союза.

Грузопоток подскочил до 3,6 млн баррелей в сутки. Это является самым высоким показателем с начала июня, в то время как менее волатильный средний показатель за четыре недели также вырос, достигнув максимума с августа.

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Великобритания последовала примеру ЕС, запретив своим компаниям предоставлять страхование и другие услуги судам, перевозящим российскую сырую нефть, если только груз не покупается по цене ниже ограничения, установленного "Большой семеркой". Этот шаг, как и запрет ЕС, вступит в силу 5 декабря. Отмечается, что именно Лондон является важным страховым рынком для транспортировки нефти.

По информации издания, самый большой ажиотаж наблюдается в арктическом терминале Мурманска.

"Из Мурманска судам нужно больше времени, чтобы достичь пунктов назначения в Азии, чем из терминалов на Балтике или в Черном море, и этот скачок может отражать стремление доставить объемы до того, как санкции ЕС не позволят судам перевозить российскую нефть и запретят предоставлять страховые и другие услуги остальному флоту", – отмечают журналисты.

Кроме того, корабли, покидающие российские порты, стали "осторожнее" и не сообщают о конечном порте выгрузки.

В частности, произошел большой рост количества судов, указывающих своим следующим пунктом назначения Порт-Саид или Суэцкий канал. Они могут направляться в Индию.

Танкеры, которые сейчас загружаются в Приморске или Усть-Луге, вряд ли достигнут разгрузочных терминалов в Китае или Индии, прежде чем начнет действовать запрет ЕС.

Груз сырой нефти из Мурманского арктического порта, следующий в Китай через Северный морской путь вдоль арктического побережья России, прошел через Берингов пролив на выходных, но вряд ли это станет основным маршрутом для поставок из-за отсутствия соответствующих судов. Кроме того, лед может сделать его непригодным для использования в течение нескольких следующих месяцев.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" и Австралия договорились о максимальной цене на российскую нефть.

Однако РФ пытается сохранить экспорт нефти. Ряд мировых компаний формируют "теневой флот" для перевозок российской нефти в условиях санкций.

В то же время, в Bloomberg уверены, что Россия не может найти новые рынки, куда будет продавать свою нефть, когда вступит в силу запрет на поставку нефти морским путем.

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