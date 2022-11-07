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Окупанти примусово вивозять з Херсонщини мирних мешканців - Генштаб

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти примусово вивозять з Херсонщини мирних мешканців - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські окупанти продовжують примусове вивезення мирних мешканців Херсонської області на територію РФ.

Росіяни продовжують примусове вивезення мешканців Херсонщини на територію Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як стало відомо, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Каховського району було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю.  До примусової “евакуації” у московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розмістили особовий склад.

“Окупаційна влада Херсонської області, з метою примушення до виїзду за межі регіону, вживає заходів щодо штучного створення неприйнятних для проживання умов місцевим мешканцям, відключає електропостачання та звʼязок. Російські військовослужбовці не припиняють мародерство і пограбування місцевого населення та обʼєктів інфраструктури, триває вивезення матеріальних ресурсів, продуктів харчування та засобів пересування на територію російської федерації”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що хоче "посмажити шашлики" разом з українцями. Він вкотре повторив тези російської пропаганди про те, що країни ЄС та Україна "замерзають".

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Дата публікації
Перегляди
478
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