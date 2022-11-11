Через поразку армії Росії у війні проти України Путін припинив держпрограму озброєння

Президент Росії доручив переписати нормативи постачання армії і привести їх у "відповідність з реальними потребами" армії.

Очільник Кремля Володимир Путін призупинив дію держпрограми виробництва зброї РФ, на яку з федерального бюджету за останні 10 років було виділено 20 трлн рублів.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Ведомости" з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, на початку листопада 2022-го президент Росії доручив переписати нормативи постачання армії і привести їх у "відповідність з реальними потребами" армії до 14 листопада.

Це фактично зупиняє держпрограму озброєнь Росії, за якою останніми роками проводили закупівлі і фінансували військово-промисловий комплекс. Припинили і розробку нової програми, яку оцінювали в 22 трлн рублів.

Причиною слугувала поразка армії Росії у війні проти України. Тепер російська влада збирається "переглянути пріоритети".

Як зауважують пропагандистські ЗМІ РФ, за планом, що діяв раніше, до 2020 року частка сучасного озброєння в армії РФ мала зрости до 70%.

Зазначали про надходження до дивізіонів танків "Армата", нового бомбардувальника, 600 літаків, тисячі вертольотів та іншої техніки. Однак в Україну російська армія увійшла на старій.

Нагадаємо, Росія не змогла випробувати "зброю Апокаліпсису", тож підводний човен повертається в порт.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що бомбардування атомними бомбами японських міст Хіросіма й Нагасакі продемонструвало, що "не потрібно атакувати великі міста для того, щоб перемогти".

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