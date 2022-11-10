Американський генерал попередив Росію про наслідки ядерного удару по Україні

Якщо президент Росії Володимир Путін наважиться застосувати ядерну зброю проти України, США знищать "більшу частину російських військових можливостей".

Про це заявив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в інтерв'ю 24 каналу.

На запитання, чи може Захід запобігти застосуванню Путіним зброї масового ураження по Україні, генерал відповів:

"Мій президент уже казав, що якщо Росія припуститься страшної помилки і застосує зброю масового знищення, наслідки для неї будуть катастрофічні. Я йому вірю, так само йому вірить генштаб Росії. Я вірю, що вони розуміють - позитивних наслідків для Росії просто нема, їх нуль. Якщо вони зважаться використати ядерну зброю, на полі бою їм це не принесе зиску, тільки біду. Потім колективний Захід на чолі зі США повинен буде відреагувати".

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За його словами, російська ядерна зброя ефективна лише тоді, коли її не використовують, а залякують інші країни.

"Як тільки її використають, у справу вступлять США і знищать більшу частину російських військових можливостей. Російський генштаб це знає, тому я вірю, що Кремль до цього не дійде. Більше того, Сі Цзіньпін зустрівся з канцлером Шольцем і сказав, що засуджує ймовірне використання Росією ядерної зброї. Але разом з тим засуджує і погрози ядерною зброєю. У Росії в даному питанні нема друзів, може лише одна КНДР. Але союзників, які б схвалили застосування ядерної зброї по Україні, в них немає", - зазначив Годжес.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін ще у вересні заявляв, що Росія використовуватиме "всі доступні засоби", щоб не допустити звільнення окупованих територій України. Натяки Путіна на можливе використання ядерної зброї разом із агресивними погрозами з боку інших кремлівських чиновників викликали засудження з боку США та їх союзників, а також завуальовану критику з боку Китаю та Індії.

США, Німеччина та Китай дають Путіну чіткі сигнали про недопустимість ядерного шантажу.

Під час візиту до Китаю Олаф Шольц разом із лідером КНР Сі Цзіньпіном категорично виступили проти використання ядерної зброї Росією.

Після візиту до Китаю канцлер Німеччини зателефонував Байдену. Лідери країни визнали "чіткою" заяву китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо загрози застосування ядерної зброї.

Водночас радник Байдена підтвердив комунікацію з РФ щодо ядерної зброї.

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