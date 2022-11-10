Блекаут в Україні: чи можливий він і за яких умов

У компанії Yasno пояснили, чи є загроза повного знеструмлення в Україні.
Зараз в Україні немає передумов для блекауту, але він все ж можливий.
Про це заявив Сергій Коваленко - генеральний директор енергетичної компанії YASNO, що входить до групи ДТЕК.
"Він можливий. Але досягти повного блекауту в Україні скаженому сусіду буде непросто. Для цього потрібно буде розбомбити або всю генерацію, або всю інфраструктуру мереж - а це сотні енергетичних об'єктів по всій країні. З нашими ЗСУ та ППО це майже неможливо. На мій погляд, для блекауту зараз нема передумов, а ось зі стабілізаційними відключеннями нам ще доведеться жити. Тому дивимось за обстрілами", - зазначив він.
Також Коваленко закликав українців економити електроенергію, адже так "ми зможемо ще швидше повернутися до нормального життя".
Зазначимо, блекаут - це аварія в енергосистемі. Як пояснили в ДТЕК, блекаут може статися лише тоді, коли автоматика без попередження вимикатиме систему через критичне перевантаження й критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію. У такому разі спрацьовує автоматика і від'єднує споживачів від мережі, щоб вона не перегоріла.
Знеструмлення в Україні
У Пентагоні заяивили, що США та країни-партнери допоможуть Україні впоратись з блекаутами.
У Верховній Раді обіцяють, що ситуація з електроенергією має покращитися до кінця поточного тижня, 13 листопада, або на початку наступного. За словами голови комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрія Геруса, тривалість відключень вже зменшилася.
У четвер, 10 листопада, по всій Україні будуть застосовуватися планові стабілізаційні відключення світла. Однак найбільший обсяг обмежень буде введено в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.
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