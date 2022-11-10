Адміністрація Байдена відмовилася надавати Україні нові дрони Gray Eagle - WSJ

У Пентагоні це пояснили тим, що не хочуть ескалації з РФ.

Адміністрація президента США Байдена попри прохання Києва не надасть Україні передові безпілотники Gray Eagle.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

"Пентагон відхилив запит України через побоювання, що надання безпілотників Gray Eagle MQ-1C може призвести до ескалації конфлікту та сигналу Москві про те, що США надають зброю, яка може націлитися на позиції всередині Росії", - передає видання заяви офіційних осіб США.

Більше того у Пентагоні говорять, що є ризик, що начинку дрона росіяни можуть викрасти на полі бою у разі збиття апарату.

WSJ додає, що у компанії General Atomics, яка виробляє Grey Eagle, також підтвердили, що проінформовані про рішення влади, але відмовився коментувати подробиці. Відмовилися від коментарів з цього приводу і у самому Пентагоні.

Нагадаємо, Україна ще у квітні попросила США надати дрони Gray Eagle MQ-1C. Це також підтримували і члени Конгресу від обох партій, які просили адміністрацію Байдена надати Україні дрони середньої висоти, які можуть літати понад 24 години. У вересневому листі 17 законодавців закликали адміністрацію президента США прискорити процес розгляду рішення щодо надання Gray Eagle.

General Atomics MQ-1C Grey Eagle - це середньовисотний (MALE) безпілотний літальний апарат тривалої дії. Розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) для армії Сполучених Штатів Америки. Дрон оснащується ракетами AGM-114 Hellfire. Кожен з апаратів н може нести до 8 таких ракет. Максимальна швидкість Gray Eagle: 309 км/год, тривалість польоту: 25 годин.

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