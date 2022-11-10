Администрация Байдена отказалась предоставлять Украине новые дроны Gray Eagle — WSJ

В Пентагоне это объяснили тем, что не хотят эскалации с РФ.

Администрация президента США Байдена, несмотря на просьбу Киева, не предоставит Украине передовые беспилотники Gray Eagle.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

"Пентагон отклонил запрос Украины из-за опасений, что предоставление беспилотников Gray Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта и сигнала Москве о том, что США предоставляют оружие, которое может нацелиться на позиции внутри России", — передает издание заявления официальных лиц США.

Более того, в Пентагоне говорят, что есть риск, что начинку дрона россияне могут украсть на поле боя в случае сбития аппарата.

WSJ добавляет, что в компании General Atomics, производящей Grey Eagle, также подтвердили, что проинформированы о решении властей, но отказались комментировать подробности. Отказались от комментариев на этот счет и в самом Пентагоне.

Напомним, что Украина еще в апреле попросила США предоставить дроны Gray Eagle MQ-1C. Это также поддерживали и члены Конгресса от обеих партий, которые просили администрацию Байдена предоставить Украине дроны средней высоты, которые могут летать более 24 часов. В сентябрьском письме 17 законодателей призвали администрацию президента США ускорить процесс рассмотрения решения о предоставлении Gray Eagle.

General Atomics MQ-1C Grey Eagle – это средневысотный (MALE) беспилотный летательный аппарат длительного действия. Разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) для армии Соединенных Штатов Америки. Дрон оснащается ракетами AGM-114 Hellfire. Каждый из аппаратов может нести до 8 таких ракет. Максимальная скорость Gray Eagle: 309 км/ч, продолжительность полета: 25 часов.

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