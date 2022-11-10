Республиканец призвал Байдена передать Украине все необходимое оружие

Заместитель председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвал американского президента Джо Байдена передать Киеву вооружение.

Об этом сообщает сайт Комитета нижней палаты американского Конгресса.

Маккол сделал свое заявление на фоне того, что агрессорша Россия приняла решение об отводе войск из Херсона на левый берег. По его словам, такие действия вражеской армии демонстрируют эффективное использование ВСУ предоставленного им оружия. Впрочем, вооружение нужно еще больше. Именно с ним Украина способна победить агрессора, подчеркнул Майкл Маккол.

"Отступление России из Херсона подтверждает то, что я и многие мои коллеги подчеркивали в течение нескольких месяцев: имея должное вооружение, Украина может победить российские силы и еще больше разоблачить абсурдность попыток Путина аннексировать Херсон и еще три области", – подчеркнул Маккол.

По его словам, администрации Байдена давно пришло предоставить Киеву все необходимое оружие, в том числе ракеты ATACMS большей дальности.

Республиканец отмечает, что это необходимо, чтобы в Кремле поняли: они не могут выиграть агрессивную ничем не спровоцированную войну против Украины.

Отвод войск РФ из Херсона

В Москве решили отводить свою армию Херсона на левый берег. Аналитики американского Института изучения войны считают, что такими действиями Россия пытается задержать ВСУ, а не полностью остановить украинское контрнаступление.