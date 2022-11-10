Великобритания предоставит Украине тысячу ракет для усиления ПВО

В новый пакет помощи войдут пусковые установки и ракеты для воздушных целей

Правительство Великобритании передаст Вооруженным силам Украины тысячу ракет класса "земля-воздух", необходимых для усиления защиты критической инфраструктуры.

Об этом говорится в публикации на сайте правительства Великобритании.

В сообщении указывается, что помощь будет предоставлена Украине в ответ на ее просьбу усилить противовоздушную оборону.

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Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что это продолжает оборонную поддержку Украины против российской агрессии и поможет Украине противостоять угрозе незаконных ударов по критически важной национальной инфраструктуре.

В руководстве Британии заявили, что эти ракеты Украина может использовать вместе с другими средствами противовоздушной обороны. В новый пакет помощи будут входить пусковые установки и ракеты, способные сбивать разные воздушные цели.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна усилит свою поддержку ВСУ зимой на фоне приближения важной битвы за Херсон.

Тем временем новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак готовится к прибытию с официальным визитом в Киев.

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