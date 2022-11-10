Британія надасть Україні тисячу ракет для посилення ППО

У новий пакет допомоги увійдуть пускові установки та ракети для повітряних цілей

Уряд Великої Британії передасть Збройним силам України тисячу ракет класу "земля-повітря", які необхідні для посилення захисту критичної інфраструктури.

Про це йдеться публікації на сайті уряду Великої Британії.

В повідомленні вказується, що допомога буде надана Україні у відповідь на її прохання посилити протиповітряну оборону.

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Голова Міністерства обороні Великої Британії Бен Воллес заявив, що це продовжує оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконних ударів по критично важливій національній інфраструктурі.

У керівництві Британії заявили, що ці ракети Україна може використовувати разом з іншими засобами протиповітряної оборони. У новий пакет допомоги будуть входити пускові установки і ракети, які здатні збивати різні повітряні цілі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна посилить свою підтримку ЗСУ взимку на тлі наближення важливої битви за Херсон.

Тим часом новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак готується до прибуття з офіційним візитом до Києва.

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