Британія посилить підтримку українських військових з наближенням зими – Воллес

Міністр вважає, що дуже важливо саме зараз продовжити постачати необхідне ЗСУ.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна посилить свою підтримку ЗСУ взимку на тлі наближення важливої битви за Херсон.

Про це він сказав у коментарі Reuters.

"Наближається зима, і це важливий виклик для обох сторін. Ми сповнені рішучості надати українським солдатам найкращі базові навички, тому що ми вже знаємо, що російські військові цього не роблять", – заявив міністр.

Він вважає, що нині вкрай важливо продовжити постачати обладнання та підтримку Україні.

"Я не здивуюся, якщо протягом наступних кількох тижнів ми побачимо, як вони успішно перейдуть на той бік річки. Україна все ще здобуває перемоги на сході країни, і повільно, але впевнено наближається до Херсона на півдні. Це важка боротьба", – додав Воллес.

Нагадаємо, що 9 листопада уряд Великої Британії оголосив про надання Україні зимового спорядження для Збройних сил України. Очікується, що Британія відправить понад 25 тисяч комплектів одягу для екстремально холодної погоди. Також комплекти йдуть на додаток до більше ніж 7 тисяч комплектів звичайного одягу для холодної погоди, які були роздані в рамках операції "Інтерфлекс".

Тим часом новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак готується до прибуття з офіційним візитом до Києва. Політичний експерт Дмитро Васильєв вважає, що цим візитом до України він запевнить Київ та західних партнерів у твердій підтримці з боку його країни.

Сунак вже заявив, що має намір плідно співпрацювати з президентом США для зміцнення стабільності у світі, а також зміцнювати провідну роль країн у підтримці народу України.