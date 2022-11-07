Новий прем'єр Британії незабаром прибуде до України – Пристайко

Дату візиту дипломат не повідомив з міркувань безпеки.

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак незабаром прибуде до Києва з офіційним візитом.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі Sky News.

Дату візиту дипломат не повідомив з міркувань безпеки, але зазначив, що це відбудеться "досить скоро".

"Ми не будемо обговорювати дати через безпеку вашого прем’єр-міністра. Але він зовсім скоро приїде в Україну", – сказав Пристайко.

Нагадаємо, 25 жовтня Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії.

Сунак підкреслив солідарність з Україною і заявив, що підтримка України з боку Великої Британії за його прем'єрства буде такою ж сильною, як і будь-коли.

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