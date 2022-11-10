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Уряд заборонив німецькій компанії продаж заводу напівпровідників Китаю

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Уряд заборонив німецькій компанії продаж заводу напівпровідників Китаю

Фото: pixabay.com

У Міністерстві заявили, що це захист технологічного та економічного суверенітету

Міністерство економіки ФРН заборонило продаж заводу Elmos Semiconductor, який виготовляє мікросхеми для автомобілів. Покупцем мала стати швецька компанія Silex, яка є "донькою" китайської Sai Microelectronics.

Про це повідомляє CNN.

У повідомленні міністерства вказується, що продаж заводу може поставити під загрозу національну безпеку Німеччини.

В свою чергу голова Міністерства економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що європейські виробники напівпровідникив повинні бути захищеними, оскільки це "технологічний та економічний суверенітет".

"Ми повинні уважно стежити за придбанням компаній, коли йдеться про важливу інфраструктуру або коли існує ризик передачі технологій покупцям із країн, які не входять до ЄС", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав столицю Китаю Пекін, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай заявив, що "готовий працювати" зі США, щоб "знайти способи порозумітися на благо обох сторін".

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Дата публікації
Перегляди
59
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