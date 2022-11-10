Держдеп США погодив продаж Литві систем HIMARS

Державний департамент США дозволив продаж реактивних систем залпового вогню HIMARS Литві.

Про це повідомляє Reuters.

До цього Литва звернулась до США з проханням продати їй системи HIMARS, а також різноманітні боєприпаси до них.

У повідомленні вказується, що продаж систем HIMARS відповідає стратегічним інтересам США та їх союзників по НАТО.

"Пропонований продаж відповідатиме цілям США у сфері зовнішньої політики та національної безпеки, оскільки допоможе зміцнити оборонні можливості союзника в НАТО, який є важливою силою, що забезпечує політичну стабільність та економічний прогрес у Східній Європі", - йдеться у заяві.

Адміністрація США вже повідомила Конгрес про своє рішення, яке законодавчий орган повинен розглянути та затвердити протягом 30 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Литві прикордонники на прикордонному пункті Кібартай не пропустили до країни потяг із російською військовою символікою на вагонах.

Крім того, ми раніше інформували, що винищувачі НАТО 5 разів за тиждень підіймали через літаки РФ, які порушували повітряний простір.

Підтримка Литвою України у боротьбі з російською агресією

Литва відремонтує для України 12 гаубиць, які були пошкоджені на війні. Дві гаубиці PzH2000 вже на шляху до України після ремонту.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив 12 жовтня про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть зимове спорядження, зброя, тепловізори, БПЛА.

Литва, Латвія та Естонія закликають ЄС та міжнародні спільноти допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для Росії.

Очільник МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс наголосив, що Литва не надаватиме притулок росіянам, які тікають від мобілізації.

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