Госдеп США согласовал продажу Литве систем HIMARS

Государственный департамент США разрешил продажу реактивных систем залпового огня HIMARS для Литвы.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее Литва обратилась в США с просьбой продать ей системы HIMARS, а также всевозможные боеприпасы к ним.

В сообщении указывается, что продажи систем HIMARS отвечают стратегическим интересам США и их союзников по НАТО.

"Предлагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборонные возможности союзника в НАТО, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономический прогресс в Восточной Европе", — говорится в заявлении.

Администрация США уже сообщила Конгрессу о своем решении, которое законодательный орган должен рассмотреть и утвердить в течение 30 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что в Литве пограничники на пограничном пункте Кибартай не пропустили в страну поезд с российской военной символикой на вагонах.

Кроме того, мы ранее информировали, что истребители НАТО 5 раз в неделю поднимали через самолеты РФ, нарушающие воздушное пространство.

Поддержка Литвой Украины в борьбе с российской агрессией

Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне. Две гаубицы PzH2000 уже по пути в Украину после ремонта.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил 12 октября о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут зимнее снаряжение, оружие, тепловизоры, БПЛА.

Литва, Латвия и Эстония призывают ЕС и международные сообщества помочь Украине создать Специальный трибунал для России.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что Литва не будет предоставлять убежище убегающим от мобилизации россиянам.

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