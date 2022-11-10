Госдеп США согласовал продажу Литве систем HIMARS

Соглашение рассчитано на сумму 495 млн. долларов США
Государственный департамент США разрешил продажу реактивных систем залпового огня HIMARS для Литвы.
Об этом сообщает Reuters.
Ранее Литва обратилась в США с просьбой продать ей системы HIMARS, а также всевозможные боеприпасы к ним.
В сообщении указывается, что продажи систем HIMARS отвечают стратегическим интересам США и их союзников по НАТО.
"Предлагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборонные возможности союзника в НАТО, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономический прогресс в Восточной Европе", — говорится в заявлении.
Администрация США уже сообщила Конгрессу о своем решении, которое законодательный орган должен рассмотреть и утвердить в течение 30 дней.
Напомним, ранее сообщалось, что в Литве пограничники на пограничном пункте Кибартай не пропустили в страну поезд с российской военной символикой на вагонах.
Кроме того, мы ранее информировали, что истребители НАТО 5 раз в неделю поднимали через самолеты РФ, нарушающие воздушное пространство.
Поддержка Литвой Украины в борьбе с российской агрессией
Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне. Две гаубицы PzH2000 уже по пути в Украину после ремонта.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил 12 октября о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут зимнее снаряжение, оружие, тепловизоры, БПЛА.
Литва, Латвия и Эстония призывают ЕС и международные сообщества помочь Украине создать Специальный трибунал для России.
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что Литва не будет предоставлять убежище убегающим от мобилизации россиянам.
Читайте также: