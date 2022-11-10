Байден прокомментировал российское заявление о выходе из Херсона

Россияне сначала дождались результатов выборов в США, а затем заявили о выходе из Херсона

Президент США Джо Байден заявил, что у Кремля начались серьезные проблемы боеспособностью своей армии, если было принято решение вывести войска с правого берега Днепра вблизи города Херсон.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Байден во время общения с журналистами отметил интересный факт, что Россия сначала дождалась результата выборов в США, а уже потом объявила о своем выходе из Херсона.

"Это свидетельствует о том, что у них есть реальные проблемы с российскими военными", — сказал он.

Напомним, ранее Джо Байден заявил, что он доволен выборами в Конгресс США и пригласил республиканцев к сотрудничеству, в том числе по вопросу помощи Украине в ее борьбе с российской агрессией.

Также мы ранее информировали, что бывший посол США в Украине Джон Гербст прогнозирует, что поддержка Украины не изменится после промежуточных выборов в США , несмотря на рост республиканцев в Конгрессе.

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