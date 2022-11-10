Байден прокомментировал результаты выборов в США

Президент США Джо Байден заявил, что выборы в Конгресс США стали "хорошим днем для демократии и Америки" и пригласил партию республиканцев к сотрудничеству.

Об этом американский президент заявил во время своего выступления в Белом доме, сообщает Лига.

Президент США отметил, что, несмотря на то, что в некоторых штатах все еще продолжается избирательный процесс, демократы получили даже больший результат, чем это ожидалось до начала выборов.

Комментируя ряд поражений демократов, он заявил, что любая потеря болезненна, но он доволен результатом своей партии на выборах.

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"Мы потеряли меньше мест в Палате представителей, чем на первых промежуточных выборах любого президента-демократа за последние 40 лет", – сказал он.

Также Байден заявил, что готов сотрудничать вместе с республиканцами в Палате представителей, но по некоторым вопросам он не пойдет на компромиссы.

"Я готов работать со своими коллегами-республиканцами, – сказал Байден. – Я думаю, американский народ ясно дал понять, что он ожидает, что республиканцы тоже будут готовы работать со мной".

Президент США добавил, что он ожидает конструктивного сотрудничества во всех вопросах, в том числе и в вопросе поставки помощи Украине.

"В области внешней политики я надеюсь, что мы продолжим двухпартийный подход к противостоянию агрессии России в Украине", – сказал Байден.

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Выборы в США

Во вторник, 8 ноября, в США стартовали выборы – американцы выбирают следующий состав Конгресса.

Путин надеется на поражение демократов и возвращение республиканцев с Трампом, которые, по его мнению, будут более лояльны к РФ.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал своих поклонников к протестам, если они недовольны ходом промежуточных выборов.

Бывший посол США в Украине Джон Гербст прогнозирует, что поддержка Украины не изменится после промежуточных выборов в США , несмотря на рост республиканцев в Конгрессе.

Издание The New YorkTimes утверждает, что российские ботофермы пытаются вмешаться в американские выборы, надеясь, что поддержка Украины уменьшится.

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