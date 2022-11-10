"Гарний день для демократії": Байден про вибори у США

Президент США Джо Байден заявив, що вибори до Конгресу США стали "гарним днем для демократії та для Америки" та запросив партію республіканців до співпраці.

Про це американський президент заявив під час свого виступу у Білому домі, повідомляє Ліга.

Президент США зазначив, що попри те, що у деяких штатах все ще триває виборчий процес, демократи отримали навіть більший результат, ніж це очікувалось до початку виборів.

Коментуючи ряд поразок демократів, він заявив, що будь-яка втрата болюча, але він задоволений результатом своєї партії на виборах.

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"Ми втратили менше місць у Палаті представників, ніж на перших проміжних виборах будь-якого президента-демократа за останні 40 років", – сказав він.

Також Байден заявив, що він готовий співпрацювати разом з республіканцями у Палаті представників, але по деяким питанням він не піде на компроміси.

"Я готовий працювати зі своїми колегами-республіканцями, – сказав Байден. – Я думаю, американський народ ясно дав зрозуміти, що він очікує, що республіканці також будуть готові працювати зі мною".

Президент США додав, що він очікує на конструктивну співпрацю у всіх питаннях, втому числі і у питенні постачання допомоги Україні.

"У галузі зовнішньої політики я сподіваюся, що ми продовжимо двопартійний підхід до протистояння агресії Росії в Україні", – сказав Байден.

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Вибори в США

У вівторок, 8 листопада, в США стартували вибори – американці обирають наступний склад Конгресу.

Путін сподівається на поразку демократів і повернення республіканців із Трампом, які, на його думку, будуть лояльніші до РФ.

Колишній президент США Дональд Трамп закликав своїх шанувальників до протестів, якщо вони незадоволені перебігом проміжних виборів.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст прогнозує, що підтримка України не зміниться після проміжних виборів в США, попри зростання кількості республіканців у Конгресі.

Видання The New YorkTimes стверджує, що російські ботоферми намагаються втрутитися в американські вибори, сподіваючись, що так підтримка України зменшиться.

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