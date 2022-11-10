Молочниця: що робити

75% жінок хоча б раз у житті стикалися з молочницею.
Майже в половини молочниця виникає повторно.
Про це пише uahealth в Instagram.
Але це не тільки жіноча проблема, чоловіки також хворіють на кандидоз.
Чи можна займатись сексом при молочниці, до чого тут слина і як завдати превентивного удару - читайте далі.
Молочниця: короткий гайд по хворобі
Збудником молочниці є гриби роду Candida. Тому й наукова назва хвороби – вульво-вагінальний кандидоз.
Парадокс у тому, що ці гриби є в нормальній мікрофлорі вагіни, проте в малій кількості. За певних умов вони починають розмножуватись і роблять із цього проблему.
А чого раптом вони починають шалено розмножуватись?
Основні причини:
- приймання антибіотиків;
- стреси;
- хронічні стани, що погіршують імунітет (діабет, лікування кортикостероїдами, ВІЛ тощо);
- гормональні зміни (іноді – приймання гормональних контрацептивів);
- гострі отруєння чи ГРВІ (іноді майже будь-яка хвороба, гриби бачать ослаблений імунітет і ловлять цей момент для розмноження);
- синтетична білизна;
- реакція на прокладки, тампони.
Які симптоми?
У дівчат:
- свербіж, печіння в області вульви та піхви;
- виділення білого кольору, схожі на молочний сир;
- набряк вульви, статевих губ;
У хлопців
- білуватий наліт на голівці пеніса;
- набряклість;
- свербіж, печіння.
А як лікувати?
Йти до лікаря.
За цими симптомами можуть ховатись й інші хвороби, і поки ти будеш займатись самолікуванням, вони будуть прогресувати і погіршувати твій стан, а ти все намагатимешся опанувати гриби, які й так не розмножуються!
Якщо молочниця стається чотири чи більше рази на рік, то її відносять вже до рецидивного (повторюваного) кандидозу і тактика лікування тут інша.
Що можна зробити самій або самому?
- Білизна – тільки натуральна.
- Краще не використовувати щоденні прокладки, а про ароматизовані прокладки взагалі забути (є альтернативні бавовняні щоденні, можна розглянути їх, якщо дуже некомфортно без прокладок).
- Турбуватись про себе та імунітет (відпочивати, спати нормально, пити достатньо води).
- Збалансовано харчуватись, їсти менше цукру.
- Не носити супервузькі штани (гриби роду Candida «люблять» тепло і вологу)
А сексом займатись можна, коли в тебе молочниця?
Все складно, і єдиної думки немає.
Формально, молочниця не є хворобою, що передається статевим шляхом, нею можна захворіти не займаючись сексом взагалі (інші тригери). Тому в презервативі – можна.
Проте, секс під час молочниці, скоріше за все, буде болючий і не дуже приємний (через набряк, свербіж тощо). Ризик загострення від механічних ушкоджень слизової також не виключається.
Дослідники з Мічиганського університету виявили, що слина може бути фактором ризику кандидозу.
Тому якщо у тебе рецидивуюча молочниця, кунілінгус та мастурбація зі слиною можуть бути додатковим тригером.
Цю проблему можуть вирішити латексні серветки, які можна зробити з презерватива.
Нагадаємо, що раніше ми писали про фактори ризику та профілактику молочниці.
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