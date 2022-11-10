Молочниця: що робити

75% жінок хоча б раз у житті стикалися з молочницею.

Майже в половини молочниця виникає повторно.

Про це пише uahealth в Instagram.

Але це не тільки жіноча проблема, чоловіки також хворіють на кандидоз.

Чи можна займатись сексом при молочниці, до чого тут слина і як завдати превентивного удару - читайте далі.

Молочниця: короткий гайд по хворобі

Збудником молочниці є гриби роду Candida. Тому й наукова назва хвороби – вульво-вагінальний кандидоз.

Парадокс у тому, що ці гриби є в нормальній мікрофлорі вагіни, проте в малій кількості. За певних умов вони починають розмножуватись і роблять із цього проблему.

А чого раптом вони починають шалено розмножуватись?

Основні причини:

приймання антибіотиків;

стреси;

хронічні стани, що погіршують імунітет (діабет, лікування кортикостероїдами, ВІЛ тощо);

гормональні зміни (іноді – приймання гормональних контрацептивів);

гострі отруєння чи ГРВІ (іноді майже будь-яка хвороба, гриби бачать ослаблений імунітет і ловлять цей момент для розмноження);

синтетична білизна;

реакція на прокладки, тампони.

Які симптоми?

У дівчат:

свербіж, печіння в області вульви та піхви;

виділення білого кольору, схожі на молочний сир;

набряк вульви, статевих губ;

У хлопців

білуватий наліт на голівці пеніса;

набряклість;

свербіж, печіння.

А як лікувати?

Йти до лікаря.

За цими симптомами можуть ховатись й інші хвороби, і поки ти будеш займатись самолікуванням, вони будуть прогресувати і погіршувати твій стан, а ти все намагатимешся опанувати гриби, які й так не розмножуються!

Якщо молочниця стається чотири чи більше рази на рік, то її відносять вже до рецидивного (повторюваного) кандидозу і тактика лікування тут інша.

Що можна зробити самій або самому?

Білизна – тільки натуральна.

Краще не використовувати щоденні прокладки, а про ароматизовані прокладки взагалі забути (є альтернативні бавовняні щоденні, можна розглянути їх, якщо дуже некомфортно без прокладок).

Турбуватись про себе та імунітет (відпочивати, спати нормально, пити достатньо води).

Збалансовано харчуватись, їсти менше цукру.

Не носити супервузькі штани (гриби роду Candida «люблять» тепло і вологу)

А сексом займатись можна, коли в тебе молочниця?

Все складно, і єдиної думки немає.

Формально, молочниця не є хворобою, що передається статевим шляхом, нею можна захворіти не займаючись сексом взагалі (інші тригери). Тому в презервативі – можна.

Проте, секс під час молочниці, скоріше за все, буде болючий і не дуже приємний (через набряк, свербіж тощо). Ризик загострення від механічних ушкоджень слизової також не виключається.

Дослідники з Мічиганського університету виявили, що слина може бути фактором ризику кандидозу.

Тому якщо у тебе рецидивуюча молочниця, кунілінгус та мастурбація зі слиною можуть бути додатковим тригером.

Цю проблему можуть вирішити латексні серветки, які можна зробити з презерватива.

Нагадаємо, що раніше ми писали про фактори ризику та профілактику молочниці.

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