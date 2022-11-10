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Молочниця: що робити

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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170
Час на прочитання
3 хв
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Молочниця: що робити

Фото: Credits

75% жінок хоча б раз у житті стикалися з молочницею.

Майже в половини молочниця виникає повторно.

Про це пише uahealth в Instagram. 

Але це не тільки жіноча проблема, чоловіки також  хворіють на кандидоз. 

Чи можна займатись сексом при молочниці, до чого тут слина і як завдати превентивного удару - читайте далі.

Молочниця: короткий гайд по хворобі

Збудником молочниці є гриби роду Candida. Тому й наукова назва хвороби –  вульво-вагінальний кандидоз.

Парадокс у тому, що ці гриби є в нормальній мікрофлорі вагіни, проте в малій кількості. За певних умов вони починають розмножуватись і роблять із цього проблему.

А чого раптом вони починають шалено розмножуватись?

Основні причини:

  • приймання антибіотиків;
  • стреси;
  • хронічні стани, що погіршують імунітет (діабет, лікування кортикостероїдами, ВІЛ  тощо);
  • гормональні зміни (іноді – приймання гормональних контрацептивів);
  • гострі отруєння чи ГРВІ (іноді майже будь-яка хвороба, гриби бачать ослаблений імунітет і ловлять цей момент для розмноження);
  • синтетична білизна;
  • реакція на прокладки, тампони. 

Які симптоми?

У дівчат:

  • свербіж, печіння в області вульви та піхви;
  • виділення білого кольору, схожі на молочний сир;
  • набряк вульви, статевих губ;

У хлопців

  • білуватий наліт на голівці пеніса;
  • набряклість;
  • свербіж, печіння. 

А як лікувати?

Йти до лікаря.

За цими симптомами можуть ховатись й інші хвороби, і поки ти будеш займатись самолікуванням, вони будуть прогресувати і погіршувати твій стан, а ти все намагатимешся опанувати гриби, які й так не розмножуються!

Якщо молочниця стається чотири чи більше рази на рік, то її відносять вже до рецидивного (повторюваного) кандидозу і тактика лікування тут інша.

Що можна зробити самій або самому?

  • Білизна – тільки натуральна.
  • Краще не використовувати щоденні прокладки, а про ароматизовані прокладки взагалі забути (є альтернативні бавовняні щоденні, можна розглянути їх, якщо дуже некомфортно без прокладок).
  • Турбуватись про себе та імунітет (відпочивати, спати нормально, пити достатньо води).
  • Збалансовано харчуватись, їсти менше цукру.
  • Не носити супервузькі штани (гриби роду Candida «люблять» тепло і вологу)

А сексом займатись можна, коли в тебе молочниця?

Все складно, і єдиної думки немає.
Формально, молочниця не є хворобою, що передається статевим шляхом, нею можна захворіти не займаючись сексом взагалі (інші тригери). Тому в презервативі – можна. 

Проте, секс під час молочниці, скоріше за все, буде болючий і не дуже приємний (через набряк, свербіж тощо). Ризик загострення від механічних ушкоджень слизової також не виключається.

Дослідники з Мічиганського університету виявили, що слина може бути фактором ризику кандидозу. 

Тому якщо у тебе рецидивуюча молочниця, кунілінгус та мастурбація зі слиною можуть бути додатковим тригером. 

Цю проблему можуть вирішити латексні серветки, які можна зробити з презерватива.

Нагадаємо, що раніше ми писали про фактори ризику та профілактику молочниці

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