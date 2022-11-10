Молочница: что делать

75% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с молочницей.

Почти половина молочницы возникает повторно.

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Но это не только женская проблема, мужчины также болеют кандидозом.

Можно ли заниматься сексом при молочнице, при чем здесь слюна и как нанести превентивный удар — читайте дальше.

Молочница: короткий гайд по болезни

Возбудителем молочницы являются грибы рода Candida. Потому и научное название болезни – вульво-влагалищный кандидоз.

Парадокс в том, что эти грибы имеются в нормальной микрофлоре вагины, однако в малом количестве. В определенных условиях они начинают размножаться и делают из этого проблему.

А чего вдруг они начинают безумно размножаться?

Основные причины:

прием антибиотиков;

стрессы;

хронические состояния, ухудшающие иммунитет (диабет, лечение кортикостероидами, ВИЧ и т.п.);

гормональные изменения (иногда – прием гормональных контрацептивов);

острые отравления или ОРВИ (иногда почти любая болезнь, грибы видят ослабленный иммунитет и ловят этот момент для размножения);

синтетическое белье;

реакция на прокладки, тампоны.

Какие симптомы?

У девушек:

зуд, жжение в области вульвы и влагалища;

выделения белого цвета, похожие на молочный творог;

отек вульвы, половых губ;

У ребят

беловатый налет на головке пениса;

отечность;

зуд, жжение.

А как лечить?

Идти к врачу.

За этими симптомами могут скрываться и другие болезни, и пока ты будешь заниматься самолечением, они будут прогрессировать и ухудшать твое состояние, а ты все будешь пытаться овладеть грибами, которые и так не размножаются!

Если молочница происходит четыре или более раза в год, то ее относят уже к рецидивирующему (повторяющемуся) кандидозу и тактика лечения здесь другая.

Что можно сделать самому или самому?

Белье – только натуральное.

Лучше не использовать ежедневные прокладки, а об ароматизированных прокладках вообще забыть (есть альтернативные хлопковые ежедневные, можно рассмотреть их, если очень некомфортно без прокладок).

Беспокоиться о себе и иммунитете (отдыхать, спать нормально, пить достаточно воды).

Сбалансированно питаться, есть меньше сахара.

Не носить суперузкие штаны (грибы рода Candida «любят» тепло и влагу)

А сексом можно заниматься, когда у тебя молочница?

Все сложно, и единого мнения нет.

Формально, молочница не является болезнью, передающейся половым путем, ею можно заболеть, не занимаясь сексом вообще (другие триггеры). Поэтому в презервативе – можно.

Тем не менее, секс во время молочницы, скорее всего, будет болезненным и не очень приятным (из-за отека, зуда и т.п.). Риск обострения от механических повреждений слизистой также не исключается.

Исследователи из Мичиганского университета обнаружили, что слюна может являться фактором риска кандидоза.

Поэтому если у тебя рецидивирующая молочница, куннилингус и мастурбация со слюной могут быть дополнительным триггером.

Эту проблему могут решить латексные салфетки, которые можно сделать из презерватива.

Напомним, что ранее мы писали о факторах риска и профилактике молочницы.

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