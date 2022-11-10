Молочница: что делать

75% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с молочницей.
Почти половина молочницы возникает повторно.
Об этом пишет uahealth в Instagram.
Но это не только женская проблема, мужчины также болеют кандидозом.
Можно ли заниматься сексом при молочнице, при чем здесь слюна и как нанести превентивный удар — читайте дальше.
Молочница: короткий гайд по болезни
Возбудителем молочницы являются грибы рода Candida. Потому и научное название болезни – вульво-влагалищный кандидоз.
Парадокс в том, что эти грибы имеются в нормальной микрофлоре вагины, однако в малом количестве. В определенных условиях они начинают размножаться и делают из этого проблему.
А чего вдруг они начинают безумно размножаться?
Основные причины:
- прием антибиотиков;
- стрессы;
- хронические состояния, ухудшающие иммунитет (диабет, лечение кортикостероидами, ВИЧ и т.п.);
- гормональные изменения (иногда – прием гормональных контрацептивов);
- острые отравления или ОРВИ (иногда почти любая болезнь, грибы видят ослабленный иммунитет и ловят этот момент для размножения);
- синтетическое белье;
- реакция на прокладки, тампоны.
Какие симптомы?
У девушек:
- зуд, жжение в области вульвы и влагалища;
- выделения белого цвета, похожие на молочный творог;
- отек вульвы, половых губ;
У ребят
- беловатый налет на головке пениса;
- отечность;
- зуд, жжение.
А как лечить?
Идти к врачу.
За этими симптомами могут скрываться и другие болезни, и пока ты будешь заниматься самолечением, они будут прогрессировать и ухудшать твое состояние, а ты все будешь пытаться овладеть грибами, которые и так не размножаются!
Если молочница происходит четыре или более раза в год, то ее относят уже к рецидивирующему (повторяющемуся) кандидозу и тактика лечения здесь другая.
Что можно сделать самому или самому?
- Белье – только натуральное.
- Лучше не использовать ежедневные прокладки, а об ароматизированных прокладках вообще забыть (есть альтернативные хлопковые ежедневные, можно рассмотреть их, если очень некомфортно без прокладок).
- Беспокоиться о себе и иммунитете (отдыхать, спать нормально, пить достаточно воды).
- Сбалансированно питаться, есть меньше сахара.
- Не носить суперузкие штаны (грибы рода Candida «любят» тепло и влагу)
А сексом можно заниматься, когда у тебя молочница?
Все сложно, и единого мнения нет.
Формально, молочница не является болезнью, передающейся половым путем, ею можно заболеть, не занимаясь сексом вообще (другие триггеры). Поэтому в презервативе – можно.
Тем не менее, секс во время молочницы, скорее всего, будет болезненным и не очень приятным (из-за отека, зуда и т.п.). Риск обострения от механических повреждений слизистой также не исключается.
Исследователи из Мичиганского университета обнаружили, что слюна может являться фактором риска кандидоза.
Поэтому если у тебя рецидивирующая молочница, куннилингус и мастурбация со слюной могут быть дополнительным триггером.
Эту проблему могут решить латексные салфетки, которые можно сделать из презерватива.
Напомним, что ранее мы писали о факторах риска и профилактике молочницы.
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