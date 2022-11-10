ВСУ возьмут Херсон в ближайшее время – Арестович

Вооруженные силы Украины примут Херсон в ближайшее время.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Очень трудно сказать, когда (ВСУ войдут в Херсон. – Ред.). Но это произойдет в ближайшее время. Это могут быть 2-3 недели или 5-7 дней, может и больше. Есть много факторов, о которых я не знаю и никто не знает", – сказал Арестович

По его словам, неизвестны планы россиян по обороне, однако само освобождение неизбежно.

"Большую часть войск им удастся вывести, несмотря на то, что ВСУ ведут по отступающим максимальный огонь войскам", — подытожил советник ОП.

Оккупанты покидают правобережную Херсонщину

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ командующему войну против Украины Сергею Суровикину отвести оккупационные подразделения на левый берег Херсонщины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что оккупанты покидают Херсон.

В ОК "Юг" отреагировали на заявления РФ об отступлении из Херсона, назвав такие заявления "постановочным шоу".

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне пока не начали массированно отводить войска. Также он опроверг слухи, что между РФ и Украиной могут быть "договорняки".

Он заявил, что украинские военные в Херсонской области доложили, что продвинулись там вперед и занимают города и села. Также советник ОП объяснил, что побудило Россию бежать из Херсона.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев быть сдержанными на фоне информации о том, что россияне якобы покидают Херсон.