ЗСУ візьмуть Херсон найближчим часом - Арестович

Збройні сили України візьмуть Херсон найближчим часом.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом і правозахисником Марком Фейгіним.

"Дуже важко сказати, коли (ЗСУ увійдуть до Херсона. – Ред.). Але це станеться найближчим часом. Це можуть бути 2-3 тижні або 5-7 днів, може і більше. Є багато факторів, про які я не знаю і ніхто не знає", – сказав Арестович

За його словами, невідомі плани росіян щодо оборони, проте саме звільнення неминуче.

"Більшу частину військ їм вдасться вивести, незважаючи на те, що ЗСУ ведуть по військах, що відступають максимальний вогонь", – підсумував радник ОП.

Окупанти покидають правобережну Херсонщину

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ командувачу війни проти України Сергієві Суровікіну відвести окупаційні підрозділи на лівий берег Херсонщини.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що окупанти залишають Херсон.

В ОК "Південь" відреагували на заяви РФ про відступ з Херсона, назвавши такі заяви "постановним шоу".

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни поки ще не почали масовано відводити війська. Також він спростував чутки, що між РФ та Україною можуть бути "договорняки".

Він заявив, що українські військові на Херсонщині доповіли, що просунулися там уперед і займають міста і села. Також радник ОП пояснив, що спонукало Росію тікати з Херсону.

Президент Володимир Зеленський закликав українців бути стриманими на тлі інформації про те, що росіяни нібито покидають Херсон.