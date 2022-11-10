Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Иран угрожает Саудовской Аравии "концом стратегического терпения"

Дата публикации
Просмотры
468
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Иран угрожает Саудовской Аравии "концом стратегического терпения"

Фото: Associated Press

Иран обвиняет иностранные страны в разжигании протестов внутри страны

Глава Министерства разведки Ирана Эсмаил Хатиб пригрозил Саудовской Аравии, что "стратегическое терпение" Тегерана может закончиться.

Об этом сообщает Reuters.

Он заявил, что Иран проявляет "стратегическое терпение с твердой рациональностью", но не может предоставить гарантий, что это продлится долго, если протесты внутри страны не закончатся.

"Если Иран решит отомстить и наказать, стеклянные дворцы развалятся, и в этих странах больше не будет стабильности", — пригрозил он.

Напомним, что Иран обвиняет иностранные страны в разжигании протестов внутри страны.

Отметим, что в стране постоянно проходят антиправительственные акции после смерти 22-летней девушки Махсы Амини, скончавшейся после того, как ее задержала "полиция морали".

Напомним, ранее в МИД Ирана сообщение о нападении на Саудовскую Аравию назвали " безосновательными обвинениями ".

Также мы информировали, что США направили Военно-воздушные силы в сторону Ирана из-за угрозы атаки по Саудовской Аравии.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
468
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация