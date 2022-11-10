Иран угрожает Саудовской Аравии "концом стратегического терпения"

Глава Министерства разведки Ирана Эсмаил Хатиб пригрозил Саудовской Аравии, что "стратегическое терпение" Тегерана может закончиться.

Об этом сообщает Reuters.

Он заявил, что Иран проявляет "стратегическое терпение с твердой рациональностью", но не может предоставить гарантий, что это продлится долго, если протесты внутри страны не закончатся.

"Если Иран решит отомстить и наказать, стеклянные дворцы развалятся, и в этих странах больше не будет стабильности", — пригрозил он.

Напомним, что Иран обвиняет иностранные страны в разжигании протестов внутри страны.

Отметим, что в стране постоянно проходят антиправительственные акции после смерти 22-летней девушки Махсы Амини, скончавшейся после того, как ее задержала "полиция морали".

Напомним, ранее в МИД Ирана сообщение о нападении на Саудовскую Аравию назвали " безосновательными обвинениями ".

Также мы информировали, что США направили Военно-воздушные силы в сторону Ирана из-за угрозы атаки по Саудовской Аравии.

Читайте также: