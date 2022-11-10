Иран угрожает Саудовской Аравии "концом стратегического терпения"

Иран обвиняет иностранные страны в разжигании протестов внутри страны
Глава Министерства разведки Ирана Эсмаил Хатиб пригрозил Саудовской Аравии, что "стратегическое терпение" Тегерана может закончиться.
Об этом сообщает Reuters.
Он заявил, что Иран проявляет "стратегическое терпение с твердой рациональностью", но не может предоставить гарантий, что это продлится долго, если протесты внутри страны не закончатся.
"Если Иран решит отомстить и наказать, стеклянные дворцы развалятся, и в этих странах больше не будет стабильности", — пригрозил он.
Напомним, что Иран обвиняет иностранные страны в разжигании протестов внутри страны.
Отметим, что в стране постоянно проходят антиправительственные акции после смерти 22-летней девушки Махсы Амини, скончавшейся после того, как ее задержала "полиция морали".
Напомним, ранее в МИД Ирана сообщение о нападении на Саудовскую Аравию назвали " безосновательными обвинениями ".
Также мы информировали, что США направили Военно-воздушные силы в сторону Ирана из-за угрозы атаки по Саудовской Аравии.
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