ГУР сообщило о сборе информации о поставках иранского оружия в Россию

Разведка просит сообщать любую информацию, которая поможет определить логистические пути поставок иранского вооружения и идентифицировать конкретных лиц, ответственных за эти поставки.
Главное управление разведки Министерства обороны сообщило о сборе информации о поставках иранского оружия в РФ.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Военная разведка просит сообщать любую информацию, которая поможет определить логистические пути поставок иранского вооружения и идентифицировать конкретных лиц, ответственных за эти поставки:
- информация о лицах, ответственных за организацию поставок – имена, занимаемые должности, места жительства и адреса офисов;
- расположение логистических пунктов, складов (желательно с геолокацией);
- расположение железнодорожных станции и портов в которых происходит загрузка-разгрузка;
- точные маршруты, по которым перемещаются военные грузы из Ирана в РФ;
- бортовые номера и фотографии автомобильного и морского транспорта, перемещающего эти грузы.
В ГУР напомнили, что все лица, задействованные в поставке иранского оружия для использования в войне против Украины, нарушают международное право и становятся соучастниками преступлений, совершаемых РФ на территории Украины.
Напомним, в начале ноября Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.
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