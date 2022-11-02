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ГУР сообщило о сборе информации о поставках иранского оружия в Россию

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ГУР сообщило о сборе информации о поставках иранского оружия в Россию

Скриншот с видео

Разведка просит сообщать любую информацию, которая поможет определить логистические пути поставок иранского вооружения и идентифицировать конкретных лиц, ответственных за эти поставки.

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило о сборе информации о поставках иранского оружия в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Военная разведка просит сообщать любую информацию, которая поможет определить логистические пути поставок иранского вооружения и идентифицировать конкретных лиц, ответственных за эти поставки:

  • информация о лицах, ответственных за организацию поставок – имена, занимаемые должности, места жительства и адреса офисов;
  • расположение логистических пунктов, складов (желательно с геолокацией);
  • расположение железнодорожных станции и портов в которых происходит загрузка-разгрузка;
  • точные маршруты, по которым перемещаются военные грузы из Ирана в РФ;
  • бортовые номера и фотографии автомобильного и морского транспорта, перемещающего эти грузы.

В ГУР напомнили, что все лица, задействованные в поставке иранского оружия для использования в войне против Украины, нарушают международное право и становятся соучастниками преступлений, совершаемых РФ на территории Украины.

Напомним, в начале ноября Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

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