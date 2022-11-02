ГУР повідомило про збір інформації щодо постачання іранської зброї до Росії

Розвідка просить повідомляти будь-яку інформацію, що допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння та ідентифікувати конкретних осіб, відповідальних за ці поставки.

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило про збір інформації про постачання іранської зброї до РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Військова розвідка просить повідомляти будь-яку інформацію, що допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння та ідентифікувати конкретних осіб, відповідальних за ці постачання:

інформація про осіб, відповідальних за організацію поставок – імена, займані посади, місця проживання та адреси офісів;

розташування логістичних пунктів, складів (бажано з геолокацією);

розташування залізничних станції та портів в яких відбувається завантаження-розвантаження;

точні маршрути, якими переміщуються військові вантажі з Ірану до РФ;

бортові номери та фотографії автомобільного та морського транспорту, який переміщує ці вантажі.

У ГУР нагадали, що всі особи, які задіяні у постачанні іранської зброї для використання у війні проти України, порушують міжнародне право і стають співучасниками злочинів, які РФ вчиняють на території України.

Нагадаємо, на початку листопада Іран планує відправити до Російської Федерації партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

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