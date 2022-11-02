Сприймаємо їх серйозно: Білий дім - про погрози Путіна застосувати ядерну зброю

В адміністрації Білого дому не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Втім, відносяться до цього серйозно.

Про це заявив у середу, 2 листопада, офіційний представник Білого дому Джон Кірбі, пише Reuters.

"Ми від самого початку чітко дали зрозуміти, що коментарі Росії про потенційне застосування ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно. Ми продовжуємо відстежувати це якнайкраще. Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Росія здійснює підготовку до такого застосування", - додав він.

Також він відреагував на статтю видання New York Times про обговорення ядерного удару по Україні "накачуванням теми". Кірбі зазначив, що у нього немає конкретних коментарів щодо цієї статті.

Ядерні погрози РФ

У Росії погрожують завдати ядерного удару. Зокрема, 1 листопада заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв пригрозив застосуванням ядерної зброї, якщо Україна виграє війну.

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів йому, що це означатиме для Росії самогубство.

Президент Джо Байден поставив під сумнів щирість заяв Путіна, що він не має наміру застосовувати ядерну чи хімічну зброю в Україні.

Німецьке видання Spiegel написало, що за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії до України в російській армії обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині.

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