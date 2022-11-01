Медведєв "вибухнув" ядерними погрозами у разі перемоги України

Колишній президент Росії, а нині голова Ради безпеки Дмитро Медведєв погрожує застосуванням ядерної зброї, якщо Україна виграє війну.

Про це він написав у себе на сторінці в Телеграм.

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"Якщо перемагає не Росія, то, мабуть, Україна. Мета України у війні названа київським режимом – повернення всіх територій, що раніше належали їй. Тобто відторгнення їх від Росії. Це загроза існуванню нашої держави та розпад нинішньої Росії. Отже, прямий привід застосування п.19 Основ державної політики Російської Федерації у сфері ядерного стримування", - йдеться у його дописі.

Окрім цього, російський чиновник розмріявся про перемогу РФ у війні, яку очільник Кремля Володимир Путін розв'язав проти України. Також він вкотре повторив російську методичку, що це нібито "західні країни штовхають світ до світової війни".

Погрози Росії у відповідь на ядерне посилення НАТО

У Росії заявили про готовність "вжити заходів" у відповідь на посилення ядерного компонента у військових планах НАТО. Заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко зазначив, що Росія враховуватиме у своєму військовому "плануванні модернізацію ядерних бомб США, розміщених в європейських країнах".

Напередодні американські ЗМІ повідомили, що США прискорили розгортання точнішої версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Це відбулося на тлі ядерних погроз президента РФ Володимира Путіна.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть застосування Росією малопотужної ядерної зброї фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, матиме наслідки. А високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що в такому разі армія Росії буде знищена неядерними засобами.

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